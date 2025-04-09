Зеленский считает, что контролировать режим прекращения огня должны США, с помощью европейцев

Президент Владимир Зеленский считает, что США должны отвечать за контроль режима прекращения огня, но они могут разделить ответственность, фокусировку и контроль выполнения режима полного прекращения огня с той или иной страной Европы.

Источник: глава государства на встрече с журналистами, на которую "Украинская правда" не была приглашена, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы считаем, что самое главное, что может сделать американская сторона, – полное и безусловное прекращение огня. Тогда контролировать этот процесс будет легче со всех сторон. И за контроль должны отвечать американцы.

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И если они хотят разделить ответственность, мы это проговаривали с европейцами, они могут разделить ответственность, фокусировку и контроль выполнения режима полного прекращения огня с той или иной страной Европы...

Например, Британия или Франция, как лидеры, которых выбрали представителями Европы на последней встрече в Париже".

Детали: Также Зеленский заявил, что Украина может получить гарантии безопасности только время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны.

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"Просто гарантии безопасности во время боевых действий в Украине никто нам не предоставит", – это ответ партнеров. Следовательно, мы можем их получить только во время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны. Это подписание соглашения об окончании войны. Мы считаем и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания тех или иных гарантий безопасности, присутствие и тому подобное должно быть в момент прекращения огня", – сказал он.