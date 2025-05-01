В Одессе раздаются взрывы: город под массированной атакой российских БпЛА
Четверг, 1 мая 2025, 00:15
В ночь на 1 мая российские войска осуществляют массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе прозвучала серия взрывов.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, "Суспільне.Одеса", "Думска"
Детали: Около полуночи 1 мая корреспонденты "Суспільне" сообщили о серии взрывов в городе.
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Местное издание "Думская" сообщает, что в отдельных районах города пропал свет, а по предварительной информации, в одной из школ вспыхнул пожар.
Местные власти призывают население оставаться в укрытиях.