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Российские БпЛА атакуют Харьков: есть попадания

Иван ДьяконовЧетверг, 1 мая 2025, 02:06
Российские БпЛА атакуют Харьков: есть попадания
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 1 мая российские войска атакуют на Харьков с помощью ударных беспилотников. Один из районов города получил поражение. Сообщается о по меньшей мере четырех взрывах.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспільне.Харків"

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, враг ударил БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова".

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Детали: Корреспонденты "Суспільне" сообщили о как минимум четырех взрывах, которые прозвучали в городе во время воздушной тревоги.

Предыстория: 

Харьковбеспилотникивзрыв
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