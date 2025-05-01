Российские БпЛА атакуют Харьков: есть попадания
Четверг, 1 мая 2025, 02:06
В ночь на 1 мая российские войска атакуют на Харьков с помощью ударных беспилотников. Один из районов города получил поражение. Сообщается о по меньшей мере четырех взрывах.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспільне.Харків"
Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, враг ударил БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова".
Реклама:
Детали: Корреспонденты "Суспільне" сообщили о как минимум четырех взрывах, которые прозвучали в городе во время воздушной тревоги.
Предыстория:
- Вечером 30 апреля российская армия ударила беспилотником в АЗС в Киевском районе Харькова.