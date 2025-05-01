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Оккупанты ударили по объекту промышленности на Сумщине – бушевал пожар

Ирина БалачукЧетверг, 1 мая 2025, 08:11
Оккупанты ударили по объекту промышленности на Сумщине – бушевал пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 1 мая российские захватчики атаковали объект промышленности в одном из старостинских округов Сумской общины – в результате прилета бушевал пожар.

Источник: и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Facebook

Детали: Кобзарь опубликовал видео с последствиями удара.

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"Вот последствия одного из прилетов. Все горит. Это был удар по промышленности", – отметил и.о. городского головы.

По его словам, захватчики атаковали "Шахедами".

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"На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших и раненых нет", – подытожил Кобзарь.

Сумская областьпромышленностьпожарбеспилотники
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