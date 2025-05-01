57 минералов и военная помощь от США – детали соглашения о недрах  

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписывают соглашение по минералам. Фото из Facebook Свириденко

Соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления" касается 57 минералов, в нем также говорится о военной помощи от США, однако ряд вопросов в документе не детализированы.

Источник: "Европейская правда", которая ознакомилась с документом, подписанным в Вашингтоне

Детали: Отмечается, что во время переговоров Украина и США решили снова разделить соглашение на несколько составляющих.

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В частности, двустороннее соглашение, подписанное в Вашингтоне 30 апреля, устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств по:

разработке недр,

продаже ископаемых,

американской помощи, в том числе военной, которую Украина будет получать в дальнейшем.

Однако немало деталей, в том числе тех, которые имеют политическое значение, будут прописаны в "техническом соглашении", которое по состоянию на сейчас не готово к подписанию.

Также отмечается, что соглашение, подписанное в среду, изложено на всего 12 страницах. Тогда как предыдущий проект, который США передавали Украине в марте, занимал 90 страниц тем же шрифтом.

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Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

"Европейская правда" подчеркивает, что в соглашении действительно подробно описаны гарантии того, что оно не будет противоречить соглашениям Украины с ЕС и стремлению Украины к вступлению. В случае появления противоречия во вступительном соглашении с Евросоюзом – положения соглашения с США должны быть пересмотрены.

Важно, что документ не подчиняет Украину американской правовой системе – споры решаются паритетно, на основе консультаций.

Также нет "права первой руки" для компаний из США в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине. В то же время американские компании должны иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке таких минералов на условиях не хуже других покупателей.

В соглашении прописан перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Речь идет о 57 наименованиях: алюминий, сурьма, мышьяк, барит, бериллий, висмут, церий, цезий, хром, кобальт, медь, диспрозий, эрбий, европий, фтор, плавиковый шпат, гадолиний, галлий, германий, золото, графит, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, литий, лютеций, магний, марганец, неодим, никель, ниобий, палладий, платина, калий, празеодима, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, тантал, теллур, тербий, тулий, олово, титан, вольфрам, уран, ванадий, иттербий, иттрий, цинк, цирконий, нефть, природный газ.

При этом речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот перечень может быть расширен только по согласию сторон.

Соглашение не регулирует добычу и доходы от добычи других ископаемых. Также оно не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально предлагали США.

Украина инвестирует в общий фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих ископаемых, но имеет право перечислять туда средства.

Вкладом США будут, в частности, новые поставки оружия для ВСУ.

"Если [...правительство США] будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи", – говорится в соглашении.

Впрочем, некоторые заявленные премьером нормы не описаны в соглашении. Так, в нем нет упоминания о принципах управления фондом, а также об обязательстве США не забирать из фонда доходы в течение 10 лет, а реинвестировать 100% средств в восстановление Украины. Эти позиции должны быть прописаны в следующем соглашении, текст которого готовится.

Как сообщалось, Украина ратифицирует соглашение о недрах в парламенте.

После подписания документа первый вице-премьер Юлия Свириденко рассказала, как будет работать инвестиционный фонд в рамках соглашения.

"Европейская правда" готовит более подробную статью с анализом соглашения о недрах.