"Получим гораздо больше, чем $350 млрд": Трамп о соглашении с Украиной по недрам

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения по недрам с Украиной потенциально принесет Соединенным Штатам большую прибыль, чем 350 миллиардов долларов, которые, по его словам, были потрачены на поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в во время телефонного эфира на NewsNation

Детали: Трамп неоднократно заявлял, что США потратили на помощь Украине около 350 млрд долларов, хотя фактическая цифра, как считается, ниже.

"Европейцы потратили 100 миллиардов, и их деньги в безопасности, потому что они имеют в банках российские деньги. Байден передал им (Украине – ред.) 350 млрд долларов наличными и военным оборудованием... а мы не получили ничего", – заявил Трамп.

Реклама:

Поэтому, по его словам, он чувствовал себя обманутым и вспомнил о "замечательных редкоземельных минералах, которые у них есть".

"И сегодня мы заключили соглашение, по которому теоретически получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов", – заявил Трамп.

Он также отметил, что хочет помочь быстро заключить прочное мирное соглашение, чтобы остановить гибель солдат с обеих сторон и гражданских.

РЕКЛАМА:

Напомним:

В конце суток 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

"ЕвроПравда" писала, что соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.