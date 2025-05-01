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"Получим гораздо больше, чем $350 млрд": Трамп о соглашении с Украиной по недрам

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 1 мая 2025, 11:00
Получим гораздо больше, чем $350 млрд: Трамп о соглашении с Украиной по недрам
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения по недрам с Украиной потенциально принесет Соединенным Штатам большую прибыль, чем 350 миллиардов долларов, которые, по его словам, были потрачены на поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в во время телефонного эфира на NewsNation

Детали: Трамп неоднократно заявлял, что США потратили на помощь Украине около 350 млрд долларов, хотя фактическая цифра, как считается, ниже.
"Европейцы потратили 100 миллиардов, и их деньги в безопасности, потому что они имеют в банках российские деньги. Байден передал им (Украине – ред.) 350 млрд долларов наличными и военным оборудованием... а мы не получили ничего", – заявил Трамп.

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Поэтому, по его словам, он чувствовал себя обманутым и вспомнил о "замечательных редкоземельных минералах, которые у них есть".

"И сегодня мы заключили соглашение, по которому теоретически получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов", – заявил Трамп.

Он также отметил, что хочет помочь быстро заключить прочное мирное соглашение, чтобы остановить гибель солдат с обеих сторон и гражданских.

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Напомним:

  • В конце суток 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".
  • Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

"ЕвроПравда" писала, что соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.

ТрампУкраина
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