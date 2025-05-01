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Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и еще десятков людей

Александр ШумилинЧетверг, 1 мая 2025, 15:32
Зеленский ввел санкции против Арестовича, Олешко и еще десятков людей
Алексей Арестович. Фото из его Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых в частности бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович, политолог Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко. 

Источник: указы на сайте президента

Детали: В приложении к указу №267/2025 перечислены 7 граждан Украины, которые попали под санкции: Алексей Арестович, Константин Бондаренко, Дмитрий Василец, Мирослав Олешко, Павел Онищенко, Александр Семченко, Александр Скубченко.

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Также под санкции попали российские пропагандисты Анастасия Кашеварова и Станислав Бернвальд.

В других указах №268 и №269 говорится о применении санкций еще против 66 человек.

Предыстория:

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  • 11 апреля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 апреля 2025 года о введении санкций против российских пропагандистов, а также против деятельности "теневого флота" РФ.

Зеленскийсанкции
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