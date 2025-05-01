Вучич заявил, что поедет в Россию 9 мая, потому что пообещал Путину

Президент Сербии Александар Вучич не отказывается от намерения поехать в Москву 9 мая, ведь дал слово главе Кремля Владимиру Путину.

Источник: как сообщает "Европейская правда", слова Вучича на пресс-конференции в США 1 мая цитирует Tanjug

Детали: Президент Сербии сказал, что еще восемь месяцев назад пообещал Путину приехать в Москву 9 мая, и добавил, что его слово обязывает его не только в международном контексте, но и перед своим народом, а также перед всеми.

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"Мое слово имеет значение, я никому не лгал. Никто другой не должен ехать, никто другой не должен страдать, я поеду, если только я не знаю, что будет, или не знаю, какая угроза будет направлена Сербии, но изменить свое решение нелегко", – пообещал Вучич.

Он заявил, что его визит в США и визиты европейских чиновников в Белград важны для Сербии в ближайшие 15-20 дней.

"К нам приедут многочисленные европейские гости, которые будут говорить со мной о поездке в Москву, но они еще не убедили меня, что я не должен ехать, это трудно сделать с такими упрямыми людьми", – сказал сербский президент.

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Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных торжествах в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.