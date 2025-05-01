Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп подтвердил отставку Волца: он станет постпредом США при ООН

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 1 мая 2025, 22:23
Трамп подтвердил отставку Волца: он станет постпредом США при ООН
Майкл Волц, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, о которой ранее сообщили СМИ. Его обязанности временно будет исполнять Марко Рубио.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Truth Social

Детали: Трамп прямо не объявил, что Уолтц покидает пост советника президента США по национальной безопасности, но анонсировал его назначение на новую должность – посла при ООН.

Реклама:

Он также поблагодарил Уолтц за работу в Конгрессе и на посту своего советника, где он "ставил интересы нашей страны на первое место".

"В то же время государственный секретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая эффективно руководить Государственным департаментом", – анонсировал Трамп.

Отметим, что президент США не объяснил снятие Волца с должности, но СМИ связывали ее со скандалом под названием „Signal-гейт".

РЕКЛАМА:

Напомним, в марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяАрмия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью, один человек погиб
Трамп подтвердил отставку Волца: он станет постпредом США при ООН
У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
видео, фото, обновлено"Украинская правда" получила видео покушения на Стерненко
Украина победила Польшу на чемпионате мира по хоккею и приблизилась к возвращению в элиту
Зеленский отчитался о последних санкциях, и почему под них попали Арестович и еще 6 украинцев 
Все новости...
Трамп
Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ
Трамп намерен оставить шефа Пентагона в должности, несмотря на скандал с утечкой данных – CNN
Трамп заявил, что тарифы сделают США "очень богатыми"
Последние новости
22:54
В дата-центре раскрыли техническую причину сбоя, поразившего миллионы украинцев
22:52
Трамп анонсировал вторичные санкции против всех, кто покупает нефть у Ирана
22:33
обновляетсяАрмия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью, один человек погиб
22:32
Что такое дезадаптивная мечтательность и как распознать ее у себя: разговор с врачом
22:23
Трамп подтвердил отставку Волца: он станет постпредом США при ООН
22:22
На пункте пропуска "Корчева - Краковец" временно ограничат движение
22:01
У Трампа объявили, кто временно возглавит посольство США в Украине
21:36
Уиткофф не заинтересован занять должность советника Трампа по нацбезопасности – СМИ
21:21
В Украине снова подешевели огурцы: какова их цена
21:11
Трамп намерен оставить шефа Пентагона в должности, несмотря на скандал с утечкой данных – CNN
Все новости...
Реклама:
Реклама: