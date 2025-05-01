Армия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью, один человек погиб
Четверг, 1 мая 2025, 22:33
Вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, в городе возникли пожары, есть погибший и пострадавшие.
Источник: председатель ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов.
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Произошли несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие".
Детали: Впоследствии Федоров сообщил, что известно об одном раненом.
Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела. Есть люди под завалами. Есть раненые.
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Также в городе повреждено учебное заведение.
Также известно о трех раненых.