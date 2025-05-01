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Армия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью, один человек погиб

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 мая 2025, 22:33
Армия РФ нанесла не менее 10 ударов по Запорожью, один человек погиб
Фото - Иван Федоров в Telegram

Вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, в городе возникли пожары, есть погибший и пострадавшие.

Источник: председатель ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов.

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Произошли несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие".

Детали: Впоследствии Федоров сообщил, что известно об одном раненом.

Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела. Есть люди под завалами. Есть раненые.

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Также в городе повреждено учебное заведение.

 
 
 

Также известно о трех раненых.

Запорожьевзрыв
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