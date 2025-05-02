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В России заявили о массированной атаке БпЛА на Крым: возле военных аэродром звучали взрывы  

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 07:51
В России заявили о массированной атаке БпЛА на Крым: возле военных аэродром звучали взрывы  
Фото из Telegram-канала "Крымский ветер"

Российское Минобороны заявило, что ночью 2 мая средства ПВО якобы уничтожили 121 "украинский беспилотный" над территорией оккупированного Крыма и несколькими регионами РФ, Telegram-каналы сообщали о взрывах в ряде населенных пунктов в Крыму.

Источник: Минобороны РФ, Telegram-канал "Крымский ветер", так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: Российское Минобороны уверяет, что над Крымом якобы сбили 89 дронов и еще 23 над акваторией Черного моря. Кроме того, якобы 4 БпЛА уничтожили над Краснодарским краем, 2 – над Орловской областью РФ и по 1 – над Брянской, Белгородской областями РФ и над акваторией Азовского моря.

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе, Джанкое, а также в Саках, Новофедоровке и Каче, где расположены военные аэродромы, звучали взрывы.

Также в канале публиковали много видео со звуками взрывов и фото пожара в селе Угловое, что недалеко от аэродрома Качи. "Крымский ветер" отмечал, что "что-то горит после работы росПВО".

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Информацию о взрывах подтвердил и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено 7 БпЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", – сообщил он после 2 часов ночи.

Позже, около 3 часов ночи, Развожаев написал, что российский "флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы".

"Никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории в Севастополе не пострадали", – уверял чиновник.

Российский оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам около 4 утра сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Движение восстановили только через 2,5 часа.

Крымвзрывбеспилотники
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