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Ночная атака: на Днепропетровщине 2 раненых, горели 2 предприятия

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 08:38
Ночная атака: на Днепропетровщине 2 раненых, горели 2 предприятия
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Два человека получили ранения и бушевали пожары на двух предприятиях в результате российской атаки в Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью агрессор атаковал БпЛА Славянскую общину Синельниковского района. Предварительно, пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно".

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Детали: Также из-за атаки возникли пожары на двух предприятиях.

По Никопольскому району захватчики били из артиллерии и атаковали FPV-дроном.

"Попали по Покровской и Красногригорьевской общинах. Обошлось без погибших и раненых", – сообщил Лысак.

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По его словам, подразделения ВК "Восток" сбили над областью 6 беспилотников.

Днепропетровская областьбеспилотники
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