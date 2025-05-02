Ночная атака: на Днепропетровщине 2 раненых, горели 2 предприятия
Два человека получили ранения и бушевали пожары на двух предприятиях в результате российской атаки в Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью агрессор атаковал БпЛА Славянскую общину Синельниковского района. Предварительно, пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно".
Детали: Также из-за атаки возникли пожары на двух предприятиях.
По Никопольскому району захватчики били из артиллерии и атаковали FPV-дроном.
"Попали по Покровской и Красногригорьевской общинах. Обошлось без погибших и раненых", – сообщил Лысак.
По его словам, подразделения ВК "Восток" сбили над областью 6 беспилотников.