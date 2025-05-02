Трамп объявил в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой мировой войне.
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Прямая речь Трампа: "Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне".
Детали: По его словам, несмотря на то, что "мы выиграли обе войны и никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску", но "мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать!"
"Мы снова начнем праздновать наши победы!", - отметил Трамп.
Что предшествовало:
- В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генассамблеи ООН, 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения по чествованию всех жертв Второй мировой войны.
- В Украине с 2023 года 8 мая установлено Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
- В то же время правитель РФ Владимир Путин жаловался, что "Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам".
- Согласно открытым источникам, потери США во Второй мировой войне составили 418 тысяч человек.
- Наибольшие потери понесли страны, которые входили в СССР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них более половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн.
- Как отмечает Украинский институт национальной памяти, Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Самые тяжелые - демографические, которые оцениваются в 8-10 миллионов человек.