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Трамп объявил в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне

Станислав ПогориловПятница, 2 мая 2025, 08:58
Трамп объявил в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой мировой войне.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне".

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Детали: По его словам, несмотря на то, что "мы выиграли обе войны и никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску", но "мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать!"

"Мы снова начнем праздновать наши победы!", - отметил Трамп.

Что предшествовало:

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  • В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генассамблеи ООН, 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения по чествованию всех жертв Второй мировой войны.
  • В Украине с 2023 года 8 мая установлено Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
  • В то же время правитель РФ Владимир Путин жаловался, что "Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам".
  • Согласно открытым источникам, потери США во Второй мировой войне составили 418 тысяч человек.
  • Наибольшие потери понесли страны, которые входили в СССР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них более половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн.
  • Как отмечает Украинский институт национальной памяти, Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Самые тяжелые - демографические, которые оцениваются в 8-10 миллионов человек.

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