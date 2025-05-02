Трамп объявил в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой мировой войне.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне".

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Детали: По его словам, несмотря на то, что "мы выиграли обе войны и никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску", но "мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать!"

"Мы снова начнем праздновать наши победы!", - отметил Трамп.

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