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В США не верят, что война в Украине закончится в ближайшее время

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 09:53
В США не верят, что война в Украине закончится в ближайшее время
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото Getty images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что война России против Украины не сможет закончиться в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика Fox News

Прямая речь Вэнса: "Это не закончится в ближайшее время".

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Детали: Он отметил, что сейчас перед администрацией США стоит вопрос, как помочь России и Украине "найти компромисс" для окончания войны. В то же время он добавил, что "именно Россия и Украина должны прийти к согласию и прекратить этот жестокий конфликт".

"Да, конечно, украинцы возмущены тем, что к ним вторглись. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат за несколько километров территории тем или иным образом?" – сказал американский чиновник.

Вместе с тем он выразил оптимизм относительно перспектив переговоров между Россией и Украиной.

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"Трудно сказать, что "я уверен". Решение принимать России и Украине. Мы лишь привлекаем их к разговору. Мы сейчас в том месте, когда надо сказать "достаточно" гибели тысяч и тысяч молодых людей", – заявил Вэнс.

Предыстория:

  • В последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.
  • Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
  • Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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СШАУкраинароссийско-украинская война
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