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В Житомире горит мусорный полигон: школы перевели на дистанционное обучение

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 10:54
В Житомире горит мусорный полигон: школы перевели на дистанционное обучение
Фото ГСЧС

Власти Житомира перевели школы на дистанционное обучение из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов.

Источник: Житомирский городской совет в Facebook, ГУ ГСЧС в Житомирской области

Детали: По данным ГСЧС пожар возник 1 мая. В 23:51 1 мая возгорание локализовали на площади 1,3 га. Сейчас идет процесс ликвидации.

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В горсовете добавили, что в настоящее время "дальнейшее распространение огня по территории полигона не происходит". Там также сообщили, что осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, чтобы определить уровень загрязнения. 

 
Фото ГСЧС

"Учитывая рекомендации экологов, было принято решение о временном изменении работы учебных заведений: школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате, детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены", – сообщили в горсовете.

 
Фото ГСЧС

Также в городе отменили все соревнования и тренировки спортивных школ, которые должны били проходить на открытом воздухе. 

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Фото ГСЧС

фото
Житомирпожаробразование
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