В Житомире горит мусорный полигон: школы перевели на дистанционное обучение
Власти Житомира перевели школы на дистанционное обучение из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов.
Источник: Житомирский городской совет в Facebook, ГУ ГСЧС в Житомирской области
Детали: По данным ГСЧС пожар возник 1 мая. В 23:51 1 мая возгорание локализовали на площади 1,3 га. Сейчас идет процесс ликвидации.
В горсовете добавили, что в настоящее время "дальнейшее распространение огня по территории полигона не происходит". Там также сообщили, что осуществляют мониторинг состояния атмосферного воздуха, чтобы определить уровень загрязнения.
"Учитывая рекомендации экологов, было принято решение о временном изменении работы учебных заведений: школы Житомира сегодня работают в дистанционном формате, детские сады работают в обычном режиме, однако прогулки на открытом воздухе временно отменены", – сообщили в горсовете.
Также в городе отменили все соревнования и тренировки спортивных школ, которые должны били проходить на открытом воздухе.