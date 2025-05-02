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В Госдепе США заявили об изменении подхода к переговорам по войне между Украиной и Россией

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 2 мая 2025, 10:48
В Госдепе США заявили об изменении подхода к переговорам по войне между Украиной и Россией
Иллюстративное фото: Getty Images

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон "изменит подход" к попыткам прекратить войну между Россией и Украиной, планируя играть менее активную, но не дистанцируются от этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря Государственного департамента Тэмми Брюса

Детали: Первоначальный вопрос к пресс-секретарю касался возможности введения дополнительных санкций против тех, кто помогает России, о готовности к чему намекал Трамп.

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Тэмми Брюс ответила, что Трамп стремится действовать прежде всего дипломатическим путем, а также "знает, что есть больше частей мира, и всему миру нужно уделять определенное внимание".

Она напомнила слова госсекретаря Рубио о том, что США планируют "изменить подход" к своим попыткам приблизить завершение российско-украинской войны.

"Методология того, как мы вносим свой вклад в это, изменится, мы не будем посредниками. Это то, о чем я упоминала во вторник. Характер того, как это изменится – это то, что мы все еще преданы этому делу и стремимся сделать и делаем то, что можем, – сказала Брюс. – Но мы не собираемся по первому зову летать по всему миру и быть медиатором встреч, это теперь между двумя сторонами".

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"И сейчас то время, когда им нужно представить и развить конкретные идеи о том, как закончить этот конфликт. Это будет их задачей", – добавила она.

Напомним:

СШАроссийско-украинская война
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