Россияне атаковали Херсон дронами: ранены двое мужчин, сгорело авто
Пятница, 2 мая 2025, 14:32
2 мая российские войска атаковали центральную часть Херсона с беспилотника, в результате чего ранены двое мужчин 52 и 60 лет.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская МВА
Прямая речь Прокудина: "Около 13:00 российские войска атаковали с БПЛА центр города Херсона.
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Враг ударил по парковке, из-за чего сгорела одна машина, еще несколько - повреждены".
Наслідки російської атаки на Херсон.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2025
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z2QOqKW5SC
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Детали: По словам главы ОВА, в результате атаки пострадали двое мужчин - 52 и 60 лет. Сейчас оба находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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