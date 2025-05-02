Россияне атаковали Херсон дронами: ранены двое мужчин, сгорело авто

2 мая российские войска атаковали центральную часть Херсона с беспилотника, в результате чего ранены двое мужчин 52 и 60 лет.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская МВА

Прямая речь Прокудина: "Около 13:00 российские войска атаковали с БПЛА центр города Херсона.

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Враг ударил по парковке, из-за чего сгорела одна машина, еще несколько - повреждены".

Наслідки російської атаки на Херсон.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/Z2QOqKW5SC — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2025

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Детали: По словам главы ОВА, в результате атаки пострадали двое мужчин - 52 и 60 лет. Сейчас оба находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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