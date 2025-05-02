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Сибига назвал красные линии Украины в переговорах о мире, среди них – стремление в НАТО

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 2 мая 2025, 15:58
Сибига назвал красные линии Украины в переговорах о мире, среди них – стремление в НАТО
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в рамках мирного урегулирования Украина не примет ограничения внутренней и внешней политики, в частности по выбору альянсов, к которым стремится присоединиться.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова главы украинского МИД во время выступления в Верховной Раде

Детали: Сибига отметил, что Украина не согласится на "мир любой ценой", а также назвал красные линии в мирных переговорах, которые "остаются четкими и неизменными".

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"Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий Украины российскими", - сказал он.

Также, по его словам, Украина не пойдет на ограничение структуры или численности своей армии, сокращение оборонной промышленности, военной помощи союзников, или присутствия их контингентов.

"В-третьих, мы не примем любые ограничения суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности по выбору союзов и альянсов, к которым мы стремимся присоединиться", – подчеркнул глава МИД.

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По его словам, несмотря на тот факт, что сейчас среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО, Киев в дальнейшем будет "активно работать для его достижения".

"Однако Россия или любая другая страна не имеет и не будет иметь права вето на наш выбор", – добавил Сибига.

Как известно, в последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.

Сибига АндрейМИДНАТО
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