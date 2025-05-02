Армия РФ массированно ударила по Купянску из авиации: погиб мужчина

Вечером 2 мая российские войска 20 минут били по Купянску из авиации, из-под завалов дома деблокировали тело погибшего мужчины, еще одного мужчину пытаются достать.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 2 мая в период ориентировочно с 16:20 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по г. Купянск.

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В городе поврежден ряд домовладений и хозяйственных построек. Из-под завалов одного из домов деблокировано тело погибшего мужчины".

фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Предварительно, под завалами находится еще один человек. Поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации с безопасностью в городе.

Правоохранители изъяли обломки авиационного боеприпаса с места, где погиб человек.