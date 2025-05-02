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РФ запустила по Харькову беспилотники: 6 человек пострадали

Татьяна ОлейникПятница, 2 мая 2025, 21:58

Вечером пятницы российские войска запустили по Харькову ударные беспилотники, в разных районах города прогремели взрывы.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг снова бьет по Харькову. Серия взрывов прогремела в разных районах города.

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Экстренные службы направляются на места "прилетов". Предварительно, без пострадавших".

Детали: Позже Синегубов сообщил, что, предварительно, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БпЛА.

Также стало известно, что пострадали 3 человека.

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Впоследствии Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до 6

Харьковбеспилотникивзрыв
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