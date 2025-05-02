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На фронте с начала суток произошло 139 столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 2 мая 2025, 22:31
На фронте с начала суток произошло 139 столкновений – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 2 мая на фронте произошло 139 боевых столкновений, из них 53 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 2 мая

Дословно: "С начала суток произошло 139 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, использовав 93 управляемые бомбы, 988 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Волчанска.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

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На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

Сегодня наши войска отбили семь атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 17 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Отрадного и Багатира.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое (бывш. Красное), Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 17 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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