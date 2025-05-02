Двух мужчин ранила российская армия на Сумщине

Российские войска 2 мая сбросили, по предварительным данным, две управляемые авиационные бомбы в Шосткинском районе Сумской области. Двое мужчин ранены.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "По данным следствия, 2 мая 2025 года около 16:30 ч оккупанты, по предварительным данным, сбросили две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Середино-Будской общины Шосткинского района.

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В результате атаки врага получили ранения 50-летний и 55-летний гражданские мужчины, которые были госпитализированы".

Детали: Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.