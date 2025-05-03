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На день рождения Трампа проведут парад к 250-летию армии США

Ольга ГлущенкоСуббота, 3 мая 2025, 06:40
На день рождения Трампа проведут парад к 250-летию армии США
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп примет военный парад в честь 250-летия армии США в свой день рождения14 июня.

Источник: CNN, АР со ссылкой на официальных лиц

Прямая речь заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли: "Чтобы отпраздновать 250-й день рождения армии США 14 июня, президент Трамп почтит американских ветеранов, военнослужащих срочной службы и военную историю военным парадом!".

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Детали: Детальные планы армии по параду предусматривают участие более 6600 солдат, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семи оркестров и, возможно, нескольких тысяч гражданских лиц, сообщило вчера агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя армии Стива Уоррена, в параде примут участие подразделения не менее 11 корпусов и дивизий со всей страны, в том числе батальон "Страйкеров", танковые и пехотные подразделения, артиллерийские установки и историческая военная техника.

Парад станет частью общенационального празднования юбилея вооруженных сил, которое планировалось более года. Участие в мероприятиях примут также ветеранские организации, военные колледжи, реконструкторы и два оркестра.

СШАармияТрамппарад
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