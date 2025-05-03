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Оккупанты говорят, что сбили почти 100 дронов и 11 ракет над Крымом

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 08:45
Оккупанты говорят, что сбили почти 100 дронов и 11 ракет над Крымом
Украинский беспилотник, иллюстративное фото Армии дронов

Россияне заявили, якобы за ночь на 3 мая сбили 11 ракет и 170 "украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", из них почти 100 над территорией оккупированного Крыма.

Источник: МО РФ

Детали: По словам оккупантов, 96 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 47 БПЛА – над Краснодарским краем, девять БПЛА – над территорией Ростовской, по восемь БПЛА – над территорией Брянской и Курской, два – над территорией Белгородской областей.

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Российская ПВО якобы сбила над акваторией Черного моря восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".

Сколько всего было беспилотников – не сообщается.

Росcиябеспилотники
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