Беспилотники атаковали Новороссийск – начались пожары
Суббота, 3 мая 2025, 09:33
В ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ, местные власти сообщают о пожарах.
Источник: ТАСС, Astra, Baza
Детали: Государственная пропаганда отмечает, что обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске. Пожарные тушат огонь.
Реклама:
Общественный транспорт временно не работает в Новороссийске, пишут что повреждены также три многоквартирных дома.
В одном из ЖК дрон влетел в квартиру, расположенную на 12-ом этаже многоэтажки. Там начался пожар.
РЕКЛАМА:
Власти отчитались о четырех пострадавших в регионе за ночь.