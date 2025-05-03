Беспилотники атаковали Новороссийск – начались пожары

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ, местные власти сообщают о пожарах.

Источник: ТАСС, Astra, Baza

Детали: Государственная пропаганда отмечает, что обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске. Пожарные тушат огонь.

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Общественный транспорт временно не работает в Новороссийске, пишут что повреждены также три многоквартирных дома.

В одном из ЖК дрон влетел в квартиру, расположенную на 12-ом этаже многоэтажки. Там начался пожар.

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Власти отчитались о четырех пострадавших в регионе за ночь.