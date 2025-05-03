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Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 12:46
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых с США будет ратифицировано в Верховной Раде, а те, кто его не поддержит, должны лишиться американских виз.

Источник: Зеленский сказал во время общения с журналистами в субботу, которого цитируют "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Детали: По мнению президента, во время ратификации соглашения о недрах депутаты будут голосовать "не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно", имея в виду поддержку США.

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"Есть люди, настроенные этого не делать. Так, например, я считаю, что США нужно просто отменить им визы", – предложил Зеленский.

Не называя конкретных имен, президент заговорил о депутатах, которые "приезжают в США каждый месяц" и рассказывают о плохой ситуации в Украине и о том, "какие части Украины важны, а какие – не очень важны".

"После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они из США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки", – считает Зеленский.

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"Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто – нет. Нельзя играть в двойную игру", – подытожил глава государства.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил ожидание, что Верховная Рада ратифицирует подписанное соглашение о недрах с США до 8 мая.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.

ЗеленскийВерховная РадаСША
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