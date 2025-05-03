Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский к Орбану: Не надо нас втягивать в свои выборы

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 14:15
Зеленский к Орбану: Не надо нас втягивать в свои выборы

Президент Владимир Зеленский раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который, по его словам, втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи".

Источник: "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Комментируя заявления Орбана о невозможности вступления Украины в ЕС, глава государства упомянул опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС" (на самом деле почти 60%. – Ред.).

Реклама:

По мнению Зеленского, действия премьера Венгрии связаны с втягиванием Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. – Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину", – убежден Зеленский.

Президент также сказал, что Орбан делает "очень опасные вещи" для Евросоюза, и Украина сообщает об этом партнерам.

РЕКЛАМА:

"Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем права вмешиваться в судьбу Венгрии", – пояснил он.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето.

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Стоит отметить, что Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

ВенгрияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинский беспилотный катер впервые в истории сбил российский самолет
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Украина не может гарантировать безопасность иностранцам, которые едут в Москву на 9 мая - Зеленский
Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
США подготовили новые санкции против России – Reuters
Все новости...
Венгрия
Орбан заявил, что украинцы вывозят деньги «на тачках» из ЕС, а экономике Венгрии грозит разрушение
Парламент Венгрии одобрил выход из Международного уголовного суда
Украина договорилась о консультациях с Венгрией, чтобы разблокировать свое движение в ЕС
Последние новости
15:56
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто будут ездить на родину
15:46
Восстановление "Охматдета": как продвигается восстановление крупнейшей детской больницы страны
15:45
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Шанхае
15:40
В партии Фицо говорят, что он до сих пор планирует ехать к Путину на парад
15:32
Россияне обстреляли здание налоговой на Харьковщине
15:21
Медведев и Захарова ответили Зеленскому: "10 мая в Киеве может не наступить"
15:08
Веками женщины Южной Кореи ради еды ныряли в ледяные воды: ученые говорят, это изменило их ДНК
14:55
Украина уступила Японии в решающем матче чемпионата мира по хоккею
14:50
фото, видеоИз-за российской атаки на Харьковщине начался масштабный пожар
14:42
США заявили об успешном испытании системы запуска гиперзвукового оружия
Все новости...
Реклама:
Реклама: