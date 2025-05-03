Из-за российской атаки на Харьковщине начался масштабный пожар
Суббота, 3 мая 2025, 14:50
Масштабный пожар площадью 2000 кв.м. возник в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области после того, как россияне нанесли массированный удар по центральной части населенного пункта.
Источник: ГСЧС
Детали: Пострадали две женщины в возрасте 86 и 72 года.
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В результате атаки полностью разрушено двухэтажное торговое здание.
Также частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, админздания, торговые заведения и павильоны.