Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российской атаки на Харьковщине начался масштабный пожар

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 14:50
Из-за российской атаки на Харьковщине начался масштабный пожар
все фото: ГСЧС

Масштабный пожар площадью 2000 кв.м. возник в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области после того, как россияне нанесли массированный удар по центральной части населенного пункта.

Источник: ГСЧС

Детали: Пострадали две женщины в возрасте 86 и 72 года.

Реклама:
 

В результате атаки полностью разрушено двухэтажное торговое здание.

Также частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, админздания, торговые заведения и павильоны.

Харьковская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинский беспилотный катер впервые в истории сбил российский самолет
Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
Украина не может гарантировать безопасность иностранцам, которые едут в Москву на 9 мая - Зеленский
Зеленский о встрече с Трампом в Риме: Лучший разговор из всех
Над Украиной сбили 77 из 183 российских беспилотников
США подготовили новые санкции против России – Reuters
Все новости...
Харьковская область
Армия РФ массированно ударила по Купянску из авиации: погиб мужчина
Оккупанты убили гражданскую женщину на Харьковщине – прокуратура
Россияне атаковали предприятия на Харьковщине: сгорело оборудование и машины
Последние новости
16:22
Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS
16:14
Индия и Пакистан приостановили торговлю
15:56
Литва будет лишать вида на жительство россиян, которые часто будут ездить на родину
15:46
Восстановление "Охматдета": как продвигается восстановление крупнейшей детской больницы страны
15:45
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Шанхае
15:40
В партии Фицо говорят, что он до сих пор планирует ехать к Путину на парад
15:32
Россияне обстреляли здание налоговой на Харьковщине
15:21
Медведев и Захарова ответили Зеленскому: "10 мая в Киеве может не наступить"
15:08
Веками женщины Южной Кореи ради еды ныряли в ледяные воды: ученые говорят, это изменило их ДНК
14:55
Украина уступила Японии в решающем матче чемпионата мира по хоккею
Все новости...
Реклама:
Реклама: