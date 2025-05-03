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Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 3 мая 2025, 16:22
Уолтцу, потерявшему работу, предлагали несколько должностей на выбор – CBS
Майк Уолтц, фото Getty Images

Майку Уолтцу, который потерял работу советника президента США по нацбезопасности, Белый дом предлагал выбирать из нескольких должностей взамен.

Источник: CBS News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу было предложено несколько посольских должностей, в частности в Саудовской Аравии.

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После непродолжительных раздумий Уолтц выбрал должность посла в ООН.

По словам источников, пятница должна была стать последним днем Уолтца в Белом доме, а госсекретарь Марко Рубио взял на себя полномочия советника по нацбезопасности.

Рубио и Уолтц встретились в четверг, чтобы начать передачу дел.

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Что предшествовало: Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.

США
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