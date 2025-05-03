Россияне трижды за день обстреляли Константиновку: ранен человек, поврежден газопровод
Суббота, 3 мая 2025, 16:46
В субботу 3 мая российские войска уже трижды атаковали Константиновку Донецкой области, ранен один гражданский человек.
Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook
Прямая речь: "Утром враг выпустил 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого обстрела ранен один гражданский человек, были повреждены фасады частных домов, линии газопровода и электросети.
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03.05.2025 в 12:15 город Константиновка подвергся вражескому авиаудару ФАБ-250, повреждены фасады частных домов, объект инфраструктуры.
После обеда со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел с использованием ударного БПЛА "Молния-2". Поврежден фасад многоэтажного дома".