Россияне трижды за день обстреляли Константиновку: ранен человек, поврежден газопровод

В субботу 3 мая российские войска уже трижды атаковали Константиновку Донецкой области, ранен один гражданский человек.

Источник: начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов в Facebook

Прямая речь: "Утром враг выпустил 5 ракет из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого обстрела ранен один гражданский человек, были повреждены фасады частных домов, линии газопровода и электросети.

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03.05.2025 в 12:15 город Константиновка подвергся вражескому авиаудару ФАБ-250, повреждены фасады частных домов, объект инфраструктуры.

После обеда со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел с использованием ударного БПЛА "Молния-2". Поврежден фасад многоэтажного дома".