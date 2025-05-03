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Собиравшийся в Москву Вучич вряд ли сможет полноценно работать в ближайшие дни – врач

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 3 мая 2025, 19:22
Собиравшийся в Москву Вучич вряд ли сможет полноценно работать в ближайшие дни – врач
Александр Вучич, фото Bloomberg via Getty Images

Врач-кардиолог Драган Динчич заявил, что госпитализированный президент Сербии Александр Вучич, который ранее собирался на парад в Москву 9 мая, вряд ли сможет полноценно исполнять свои обязанности в ближайшие дни.

Источник: Динчич, заявление которого приводит РТС, сообщает "Европейская правда"

Детали: Врач отметил, что за последние десять лет у президента трижды возникали подобные проблемы, и в основном они были связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением.

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"Я не могу говорить о подробностях, но во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго, по его словам, всего несколько секунд, что не совсем согласуется со словами присутствующих в зале, которые утверждают, что боль длилась несколько дольше", – заявил он.

По словам Динчича, после проведения необходимых обследований и анализов врачи сделали вывод, что текущее состояние здоровья Вучича "стабильное и удовлетворительное".

Врачи скорректировали терапию и рекомендовали Вучичу продолжить дальнейшее регулярное наблюдение и лечение.

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Ожидается, что президент покинет госпиталь в течение ближайшего часа.

Прямая речь Динчича: "Безусловно, нереалистично ожидать, что президент сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в течение ближайших нескольких дней".

Что предшествовало: Вучич обещал хозяину Кремля Владимиру Путину приехать на парад к 9 мая в Москву.

Во время визита в США Вучич внезапно заболел, после чего обратился за медицинской помощью и, пройдя обследование, решил вернуться в Сербию.

По возвращении в Сербию Вучич был помещен в Военно-медицинский госпиталь в Белграде.

Сербия9 мая
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