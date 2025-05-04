В Киеве и области работала ПВО по вражеским дронам

В ночь на 4 мая в Киеве и области ПВО работала по вражеским целям на фоне угрозы российских беспилотников.

Источник: КГВА, КОВА

Дословно КГВА: Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

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Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги".

Детали: Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:21.

Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА в направлении столицы.

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Позже КОВА сообщила о работе сил ПВО в Киевской области.

По предварительным данным КГВА, в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы зафиксированы падения обломков БпЛА.

Обновлено: В 1:21 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.