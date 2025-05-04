В Киеве и области работала ПВО по вражеским дронам
Воскресенье, 4 мая 2025, 00:32
В ночь на 4 мая в Киеве и области ПВО работала по вражеским целям на фоне угрозы российских беспилотников.
Дословно КГВА: Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
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Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги".
Детали: Воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:21.
Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА в направлении столицы.
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Позже КОВА сообщила о работе сил ПВО в Киевской области.
По предварительным данным КГВА, в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы зафиксированы падения обломков БпЛА.
Обновлено: В 1:21 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.