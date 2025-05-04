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В Румынии проходят выборы президента после аннулирования предыдущих

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 мая 2025, 08:39
В Румынии проходят выборы президента после аннулирования предыдущих
фото: pixabay

Румыны в воскресенье голосуют в первом туре выборов президента, которые могут привести к власти ультраправого евроскептика Джорджа Симиона.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Участки открылись в 7:00 утра для голосования после того, как результаты предыдущего первого тура, состоявшегося в ноябре 2024 года, были аннулированы Конституционным судом. Тогда в первом туре победил одиозный популист Келин Джорджеску, но результаты отменили из-за манипуляций в соцсетях и вмешательства из-за рубежа.

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Все 18 979 избирательных участков будут работать до 21:00. Итоги первых экзит-полов ожидаются после закрытия участков. В списке для голосования – 11 кандидатов.

После официального подсчета голосов и объявления результатов Центральным избирательным бюро, через две недели, 18 мая, будет организован второй тур выборов, в котором встретятся два лидера первого тура.

Большая группа румын за рубежом, где популярен евроскептик Симион, начала голосование в пятницу. Там наблюдалась высокая явка.

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По предвыборным опросам Симион набирал около 30% голосов, что значительно меньше 50%, необходимых ему для избежания второго тура выборов.

Главными соперниками Симиона являются два центриста: 65-летний бывший сенатор Крин Антонеску, которого поддерживают три партии действующего прозападного правительства, и 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотируется как независимый кандидат с антикоррупционной программой. Оба выступают за членство в ЕС и НАТО и поддерживают Украину.

Виктор Понта, бывший левый премьер-министр, ставший консервативным националистом, занимает четвертое место в опросах.

Читайте также: Атака РФ не только на Румынию: почему выборы 4 мая будут иметь значение для всей Европы.

О Джордже Симионе читайте в статье Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.

Румыниявиборы
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