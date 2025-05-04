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Россияне убили мужчину и ранили еще трех человек на Днепропетровщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 16:19
Россияне убили мужчину и ранили еще трех человек на Днепропетровщине
разрушения в Марганце, фото ОВА

На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов в воскресенье погиб мужчина, еще три человека пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "После обеда российские войска ударили УАБом по Новопавловской общине Синельниковского района. Погиб 54-летний мужчина...

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В результате атаки произошло два пожара. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка".

Детали: В воскресенье утром Лысак сообщал также, что российские войска направили БпЛА по Марганцу Никопольского района. Пострадали три человека – мужчины 39 и 68 лет и 75-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Днепропетровская областьвойна
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