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Трамп допустил, что Украина и РФ могут не достичь соглашения из-за "огромной ненависти"

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 17:33
Трамп допустил, что Украина и РФ могут не достичь соглашения из-за огромной ненависти
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может быть невыполнимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть".

Источник: Трамп в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о войне России и усилиях администрации Трампа по ее прекращению, Трамп ответил, что были моменты, когда он был близок к тому, чтобы отказаться от посреднической роли.

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"Иногда я (был – ред.) близок к этому, но происходили положительные вещи", – сказал Трамп, объясняя, почему он до сих пор не бросил свои "мирные усилия".

В то же время он подтвердил, что все еще может это сделать. "Ну, будет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать", – сказал Трамп.

Он признал, что достичь договоренности между двумя воюющими странами может быть нереалистично, хотя, по его мнению, соглашение может быть "достаточно близким".

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Прямая речь: "Возможно, это невыполнимо... Чтобы вы понимали, Кристен, между этими двумя мужчинами (Зеленским и Путиным. – ред.), а также, откровенно говоря, между некоторыми солдатами, существует огромная ненависть. Между генералами. Они три года жестоко воюют. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы достичь этого".

Трамп также сказал, что по мирному соглашению удалось приблизиться с одной из сторон, а с другой – нет, но не стал уточнять, идет ли речь об Украине или о России.

Что предшествовало: Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.

Трамппереговорывойна
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