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Украина в этом году может получить 1,8 млн боеприпасов по "чешской инициативе" – Зеленский

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 мая 2025, 18:20
Украина в этом году может получить 1,8 млн боеприпасов по чешской инициативе – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской снарядной инициативы", а в целом от партнеров планирует получить 3 миллиона снарядов.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге в воскресенье, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что в прошлом году Чехия сильно помогла Украине со снарядами для артиллерии.

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Прямая речь: "Мы рассчитываем, что в этом году сотрудничество будет таким же результативным. Мы обсуждали – 1,8 млн снарядов в этом году может быть. Это очень сильное решение".

Детали: Зеленский добавил, что в понедельник у него будет встреча с оборонными компаниями Чехии.

"Мы готовим еще конкретику", – анонсировал он.

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В то же время президент отметил, что Украина рассчитывает на снаряды и за пределами "чешской инициативы".

"Есть не только "чешская инициатива". Мы благодарны за нее, но русские должны знать, что мы рассчитываем на 3 миллиона артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать, у нас есть союзники, которые помогают Украине", – отметил Зеленский.

Что предшествовало: Ранее в Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

В Еврокомиссии надеются, что к концу 2025 года количество переданных Украине боеприпасов благодаря европейским странам достигнет 2 миллионов.

ЗеленскийЧехияпомощь Украине
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