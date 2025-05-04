Ультраправый Симион лидирует на выборах президента Румынии – экзитполы
Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джорджа Симиона, который набрал от 30% до 33% голосов избирателей.
Источник: Digi24
Подробности: За второе место ведут борьбу Крин Антонеску, кандидат от коалиции PSD–PNL–UDMR, и независимый кандидат Никушор Дан. Каждый из них получил примерно по 21–23%, по данным экзитполов.
Ожидается, что один из них выйдет во второй тур вместе с Симионом.
Явка избирателей на момент закрытия участков составила 53%. Второй тур запланирован на 18 мая.
Симион известен своей пророссийской риторикой и критикой Европейского союза. Официальные результаты голосования пока не обнародованы.
Предыстория:
- Эти выборы в Румынии 4 мая являются повторными – предыдущие, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы из-за подозрений во внешнем вмешательстве, в частности в пользу ультранационалиста Кэлина Джорджеску, который впоследствии был отстранён от участия в новом голосовании.
- Джордже Симион заявил, что в случае победы на президентских выборах он может обеспечить руководящую должность одиозному Келину Джорджеску, которому запретили выдвигать на выборах свою кандидатуру.
О раскладе сил на выборах в Румынии читайте в статье: Атака РФ не только на Румынию.
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