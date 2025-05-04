Ультраправый Симион лидирует на выборах президента Румынии – экзитполы

Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румынии свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии AUR Джорджа Симиона, который набрал от 30% до 33% голосов избирателей.

Источник: Digi24

Подробности: За второе место ведут борьбу Крин Антонеску, кандидат от коалиции PSD–PNL–UDMR, и независимый кандидат Никушор Дан. Каждый из них получил примерно по 21–23%, по данным экзитполов.

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Ожидается, что один из них выйдет во второй тур вместе с Симионом.

Явка избирателей на момент закрытия участков составила 53%. Второй тур запланирован на 18 мая.

Симион известен своей пророссийской риторикой и критикой Европейского союза. Официальные результаты голосования пока не обнародованы.

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Предыстория:

Эти выборы в Румынии 4 мая являются повторными – предыдущие, состоявшиеся в ноябре 2024 года, были аннулированы из-за подозрений во внешнем вмешательстве, в частности в пользу ультранационалиста Кэлина Джорджеску, который впоследствии был отстранён от участия в новом голосовании.

Джордже Симион заявил, что в случае победы на президентских выборах он может обеспечить руководящую должность одиозному Келину Джорджеску, которому запретили выдвигать на выборах свою кандидатуру.

О раскладе сил на выборах в Румынии читайте в статье: Атака РФ не только на Румынию.

О Джордже Симионе читайте подробнее: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.