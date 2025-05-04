Генштаб: На фронте за день более 200 боев, на Покровском направлении – более 80

На фронте в воскресенье произошло 201 боевое столкновение, больше всего оккупанты давят на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении Силы обороны отбили 70 вражеских атак, до сих пор продолжаются 12 боевых столкновений.

Реклама:

Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь и в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

В воскресенье на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них – безвозвратно.

На Новопавловском направлении враг 40 раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатырь. Шесть атак продолжаются до сих пор.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. Одно боевое столкновение продолжается.

На Курском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак, два боевых столкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого. В то же время враг наносил авиационные удары по районам Захаровки, Рубежного и Волчанска.

На Купянском направлении противник атаковал позиции защитников в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Две попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены защитниками, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек. Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра.

При поддержке авиации, захватчики пять раз атаковали позиции защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские войска отбили три атаки противника вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району Орехова.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселое, Берислав и Бургунка.