Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.

Источник: Кубилюс в соцсети Х

Детали: По словам Кубилюса, сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

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"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Европейский чиновник пояснил, что стоимость вооружений, произведенных в Украине, примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Таким образом, объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения расходов.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – подытожил он.

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Отдельное внимание Кубилюс уделил новому инструменту – безопасностным кредитам ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Это, по его мнению, открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".

"Кредиты безопасности – это сила для Украины!", – подчеркнул чиновник.

Справочно: Украинские чиновники неоднократно призывали правительства европейских стран присоединиться к так называемой "Датской модели" помощи Украине, которая предусматривает финансирование военной поддержки через целевые фонды, с акцентом на закупку оружия непосредственно в Украине. Инициативу поддержали, в частности Нидерланды, Норвегия и Чехия. ЕС рассматривает эту схему как основу долгосрочной стратегии военной помощи Украине.