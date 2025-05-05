Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир

Иван ДьяконовПонедельник, 5 мая 2025, 05:56
Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. 

Источник: Кубилюс в соцсети Х

Детали: По словам Кубилюса, сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако, по его словам, эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

Реклама:

 "Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины", – заявил Кубилюс.

Европейский чиновник пояснил, что стоимость вооружений, произведенных в Украине, примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Таким образом, объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения расходов.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – подытожил он.

РЕКЛАМА:

Отдельное внимание Кубилюс уделил новому инструменту – безопасностным кредитам ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Это, по его мнению, открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".

"Кредиты безопасности – это сила для Украины!", – подчеркнул чиновник.

Справочно: Украинские чиновники неоднократно призывали правительства европейских стран присоединиться к так называемой "Датской модели" помощи Украине, которая предусматривает финансирование военной поддержки через целевые фонды, с акцентом на закупку оружия непосредственно в Украине. Инициативу поддержали, в частности Нидерланды, Норвегия и Чехия. ЕС рассматривает эту схему как основу долгосрочной стратегии военной помощи Украине.

помощь УкраинеЕСоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир
Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас
Ультраправый Симион лидирует на выборах президента Румынии – экзитполы
видеоВоздушные силы показали программиста, который впервые в мире сбил "Кинжал"
Зеленский о провокациях на 9 мая: Если кто-то верит россиянам – может испытать на себе
Все новости...
Чехия готовит поставку боеприпасов Украине на 2026 год
Бригада Нацгвардии отбила позицию противника на Покровском направлении
Российский дрон атаковал автомобиль между Краматорском и Славянском
Президент Чехии прокомментировал возможность направления миротворцев в Украину
Последние новости
05:56
Кубилюс: ЕС удвоит военную помощь Украине, если Трамп не убедит Путина заключить мир
04:56
04:07
Россияне атаковали Конотоп баллистикой и дронами: уничтожен инфраструктурный объект
03:05
США вводят 100% пошлины на иностранные фильмы
02:44
Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас
02:11
Фаворит президентских выборов в Румынии обещает должность премьера пророссийскому Джорджеску
02:10
обновленоВ Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
01:28
Президент Чехии прокомментировал возможность направления миротворцев в Украину
00:54
формула-1Макларен добыли дубль на Гран-при Майами, Ферстаппен потерял несколько позиций после старта с поула
00:39
ОАЭ вводят искусственный интеллект в школьную программу с 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: