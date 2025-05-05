РФ ночью атаковала Украину "Искандерами" и 116 БпЛА: ПВО сбила 42 вражеских дрона

В ночь на 5 мая россияне атаковали Украину 116-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов, а также Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской области. Силы ПВО сбили 42 ударных БпЛА.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что "Искандеры" по Сумщине были запущены из Курской области, а ударные дроны и беспилотники-имитаторы из районов: Курск, Орел, Миллерово (РФ), Приморск - ТОТ Запорожской области.

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По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны.

21 вражеский беспилотник-имитатор были локационно потерян (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.