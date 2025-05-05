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Временная поверенная в делах США в Украине приехала в Киев

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПонедельник, 5 мая 2025, 14:09
Временная поверенная в делах США в Украине приехала в Киев
Временно поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Фото из Facebook посольства США в Украине

Временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис прибыла в Киев 5 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство США в Украине

Дословно посольство: "Мы рады приветствовать в Киеве временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине". 

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Детали: В официальной биографии на сайте посольства указано, что посол Дэвис приступила к исполнению обязанностей временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая.

С 2023 года она занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там в течение своего пребывания в Киеве.

Ранее Дэвис работала послом в Беларуси и спецпосланником в Литве, имеет опыт работы в Грузии, России и Украине.

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Она также занимала должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

"Европейская правда" отмечает, что Дэвис лишь временно возглавит посольство США в Украине. Это связано с тем, что назначение посла требует одобрения Сената, тогда как временного поверенного в делах назначает администрация президента.

Предыстория:

  • До этого послом США в Украине была Бриджит Бринк, об отставке которой стало известно в апреле. По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией Трампа.

СШАУкраинадипломатические отношенияКиев
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