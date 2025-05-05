Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат

Валентина Романенко, Ангелина СтрашкуличПонедельник, 5 мая 2025, 16:26
Незаконный бизнес на выплате боевых: в Донецкой области задержан комбат
фото ГБР

Задержан командир батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который, по данным правоохранителей, требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

Источник: ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, источники УП

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковнике Святославе Шумском. Эту информацию "Украинской правде" также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.

Реклама:

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн.

В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

РЕКЛАМА:

Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов".

 

Столько же планировал получить и за апрель, однако его задержали "на горячем" – во время передачи очередной части взятки, говорят в ДБР.

Злоумышленника доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с ее вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Указано, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 млн грн.

коррупцияВооруженные силыГБРСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат
В Украине за год количество миллионеров выросло на 6,6 тысяч
Болезнь Кадырова прогрессирует, он ищет приемника – СМИ
Microsoft закрыл Skype
Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
Все новости...
коррупция
Растратили 90 млн на закупке дров для ВСУ, покупали квартиры и раритетные авто – разоблачена схема
ЕСПЧ установил, что экс-главу НАБУ Сытника судили с нарушениями
Полковник насчитал "боевых" почти на 5 млн для бойцов, которых отправили в Киевскую область
Последние новости
18:18
Как происходит заморозка эмбрионов и сколько они могут храниться? Объясняет эксперт
18:15
В Греции отрицают намерения помочь Украине с системами Patriot
18:11
Обновленный разведывательный дрон "Фурия" получит ночную оптику и будет летать на 100 км
18:05
футзалСенсация и голевая феерия в Киеве: главное о первых матчах 1/4 финала Экстра-лиги
18:01
Арахамия прогнозирует, что "слуги" в Раде поддержат ратификацию соглашения о недрах с США 
17:50
Американские врачи удалили опухоль позвоночника через глаз: история спасения 19-летней девушки
17:48
"Друзья Украины" в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться
17:37
Катарский шейх вложит почти 9 миллиардов долларов в блокчейн-хаб на Мальдивах
17:30
Россияне попали дронами в авто и мотоцикл: среди 8 раненых в Донецкой области – двое детей
17:25
В Украине будут использовать смарт-тахографы: как будет работать механизм для водителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: