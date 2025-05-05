Незаконный бизнес на выплате "боевых": в Донецкой области задержан комбат

Задержан командир батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который, по данным правоохранителей, требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.

Источник: ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, источники УП

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковнике Святославе Шумском. Эту информацию "Украинской правде" также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.

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Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тысяч гривен якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн.

В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

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Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов".

Столько же планировал получить и за апрель, однако его задержали "на горячем" – во время передачи очередной части взятки, говорят в ДБР.

Злоумышленника доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с ее вымогательством.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Указано, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залога в 49 млн грн.