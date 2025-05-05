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"Друзья Украины" в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться

Сергей Сидоренко, Мария ЕмецПонедельник, 5 мая 2025, 17:48
Друзья Украины в ЕС готовы встать на сторону Молдовы, если вето Орбана будет продолжаться
Виктор Орбан, фото: Getty images

Наиболее благосклонные к Украине страны-члены Евросоюза не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой отдельно от Украины, если премьер Венгрии Виктор Орбан и дальше будет блокировать этот процесс для Киева.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как говорится в материале ЕП, несмотря на надежды в Киеве, что "друзья Украины" в ЕС заблокируют разрыв евроинтеграционного "пакета" Украины и Молдовы, источники "ЕвроПравды" в Брюсселе и в столицах признают, что этого не произойдет.

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Даже государства, наиболее благосклонные к Украине - как страны Балтии - готовы встать на сторону Молдовы.

"Мы в сложной ситуации. Да, мы поддерживаем Украину в переговорах и мы знаем, что Украина предпочла бы сохранить действующий пакет. Но мы также являемся сторонниками Молдовы и помогаем им... Мы не будем ветировать начало переговоров с Молдовой", - пояснил чиновник одного из балтийских государств, ответственный за расширение, на условиях анонимности.

Ключевая причина, по которой Молдова получит зеленый свет для переговоров, с Украиной или без - попытки стран ЕС помочь Майе Санду перед парламентскими выборами 28 сентября, результат которых будет определяющим для курса страны, и стратегически значимым также для Украины.

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В то же время собеседники из дружественных к Украине государств отмечают, что готовятся к значительному увеличению давления на Венгрию в попытке убедить Орбана отказаться от вето против Украины до саммита ЕС, который пройдет 26-27 июня.

Подробно об этом читайте в статье "Вето Орбана в пользу Молдовы: почему Украина может остаться на обочине движения к членству в ЕС"

ЕСМолдоваОрбаневроинтеграция
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