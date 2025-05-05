Спикер КГВА угрожал журналисту из-за материала о его отце

В издании "Вільне радіо" из Донецкой области заявили об угрозах их журналисту Евгению Вакуленко со стороны спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева.

Источник: "Вільне радіо", hromadske

Детали: 3 мая журналист издания написал статью о состоянии работников ТЦК и СП в Донецкой области. Одним из фигурантов материала стал военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев - отец Евгения Иевлева.

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Журналисты узнали из декларации, что у жены Сергея Иевлева есть внедорожник Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен.

В то же время официальных доходов у жены, согласно документам, нет.

После публикации материала представитель КГВА подписался написал журналисту и угрожал физической расправой.

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В частности, Иевлев писал, что "разобьет е*ало" Вакуленко, когда увидит его, а также назвал его врагом народа, который "продает треш-контент".

А что касается внедорожника, о котором написало "Свободное радио", то Иевлев отметил, что его отец на него "не один год собирал".

В комментарии hromadske Иевлев рассказал, что никакого конфликта с Вакуленко у него нет, а также обвинил журналистов, что они пытаются сделать "шок-контент, который легко продается".

Также добавил, что его отец купил "15-летний ленд крузер за менее чем 20 тысяч долларов".

Прямая речь Евгения Иевлева: "Военнослужащий, которому 60 лет, который в 2017 году вернулся на военную службу - если взять посчитать его декларации, то там на 15 таких ленд крузеров будет".

Детали: Он добавил, что в прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции провело мониторинг образа жизни отца Иевлева и его матери и никаких замечаний у них не было.