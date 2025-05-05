Трамп о "трехдневном перемирии" Путина: Кажется, что это не большое достижение, но это очень много

Президент США Дональд Трамп считает, что предложение российского лидера Владимира Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами в Белом доме 5 мая

Детали: Трамп, говоря о "мирных усилиях" в контексте российско-украинской войны, сказал, что "мы находимся в хорошем положении для заключения соглашения", и обе стороны к этому стремятся.

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"Как вы знаете, Путин только что объявил о трехдневном перемирии, что не кажется большим достижением, но это очень много, если знать, с чего мы начинали", - сказал он.

Президент США объяснил, что, по его мнению, ранее Россия не была готова ни к какому "перемирию", потому что его предшественник Джо Байден "три года не разговаривал с Путиным".

Ранее Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.

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Специальный представитель президента США Кит Келлог ранее отверг объявленное хозяином Кремля предложение о "трехдневном перемирии", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.