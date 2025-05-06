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Российские дроны атаковали Одесскую область: есть погибший

Иван ДьяконовВторник, 6 мая 2025, 00:06
Российские дроны атаковали Одесскую область: есть погибший
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 6 мая российские оккупационные войска ударили дронами по Одесскому району. В результате атаки разрушена гражданская инфраструктура, погиб человек.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер

Прямая речь: "В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома".

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Детали: По словам Кипера, в нескольких местах вспыхнули пожары.

На месте одного из ударов обнаружено тело погибшего человека.

жертвыОдессабеспилотникироссийско-украинская война
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