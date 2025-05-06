Украинские БпЛА массированно атакуют Россию: в 5 регионах закрыли аэропорты

В ряде российских городов, в частности Москве, приостановили работу аэропортов из-за атаки беспилотников. В Москве сбито не менее 19 дронов, один из которых упал вблизи многоэтажного жилого дома.

Источник: российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на "Росавиацию", мэр Москвы Сергей Собянин, "Русская служба BBC"

Детали: По сообщению "ТАСС", введены временные ограничения на работу аэропортов в Москве, Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове.

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Эти города расположены за сотни километров друг от друга в разных регионах европейской части России, что свидетельствует о масштабности инцидента.

Мэр Москвы сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников в районе столицы. По крайней мере один из них был уничтожен непосредственно над городом, обломки которого попали в жилую девятиэтажку.

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Дословно BBC: "Фото и видео, опубликованные российскими телеграмм-каналами, позволяют легко определить, что обломки попали в дом, который имеет адрес на Каширском шоссе – дом 26, корпус 3, но на самом деле расположен в 250 метрах от Каширского шоссе и станции метро "Каширская", на улице маршала Шестопалова".

Детали: Еще 10 БпЛА сбиты над Пензенской областью.