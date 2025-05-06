Массированная атака БПЛА на Харьков: зафиксировано по меньшей мере четыре удара
Вторник, 6 мая 2025, 04:20
Российские войска второй раз за ночь атаковали Харьков ударными беспилотниками. Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по Индустриальному и Холодногорскому районам города.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Зафиксировано уже три удара по – предварительно – Индустриальному району Харькова.
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Еще один в удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно)".
Детали: По словам мэра, тревога продолжается, над городом фиксируют еще несколько российских беспилотников.
Позже Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском и Киевском районах города.
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Предыстория:
- Ночью 6 мая российский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в плотно заселенный район Харькова. В результате удара вспыхнул частный жилой дом.