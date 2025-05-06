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Шольца провели с должности канцлера

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоВторник, 6 мая 2025, 09:22
Шольца провели с должности канцлера
Фото: Х

Вечером 5 мая в Министерстве обороны Германии состоялась торжественная церемония проводов канцлера Олафа Шольца, он выступил с прощальной речью.

Источник: Tagesschau, "Европейская правда"

Детали: В своей прощальной речи Шольц назвал предстоящую смену правительства "проявлением демократической нормальности".

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"В демократии должности всегда предоставляются только на ограниченный срок. И это отличает нас от автократий во всем мире", – подчеркнул он во время церемонии военного чествования, которой Бундесвер отдал ему честь накануне предполагаемой передачи полномочий его преемнику – Фридриху Мерцу.

По словам Шольца, "в наше время отнюдь не является нормой, чтобы такая смена проходила настолько цивилизованно, коллегиально и достойно, как мы это наблюдаем здесь, в Германии, в эти дни".

Шольц напомнил о большой общественной солидарности, в частности во время пандемии коронавируса, в приеме украинских беженцев и во время энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

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"Служить этой Германии как ее канцлер – это было и остается честью моей жизни", – сказал Шольц.

Также он пожелал Мерцу "много успехов, удачи и счастливой руки" в выполнении всех его задач и в вызовах, которые впереди.

Церемония, известная как Große Zapfenstreich ("Большой отбой"), является самой торжественной церемонией Бундесвера, которой чествуют заслуженных должностных лиц в конце их службы.

Ритуал, который устраивают для прощания с федеральными президентами, министрами обороны и генералами в Германии, берет свое начало с конца XVI века.

Große Zapfenstreich предусматривает одинаковую последовательность действий: марш солдат и построение, исполнение трех музыкальных произведений (которые может выбрать тот, кого чествуют), отбой чепок военными, государственный гимн и снова маршировка.

Во время прощальной церемонии оркестр исполнил песню "In My Life" группы The Beatles, поскольку Шольц был мэром Гамбурга – города, где долгое время выступала британская группа.

Также он выбрал отрывок из "Бранденбургского концерта № 2" Иоганна Себастьяна Баха, потому что живет в столице Бранденбурга Потсдаме.

Кроме того, Шольц выбрал песню Ареты Франклин "Respect" ("Уважение"), поскольку это слово использовалось в его предвыборных лозунгах на выборах 2021 года.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

Выборы в парламенте нового канцлера, который заменит Шольца, состоятся 6 мая.

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ШольцГермания
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