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Оккупанты утром ударили по Краматорску – убили человека и ранили еще двух

Ирина БалачукВторник, 6 мая 2025, 10:03
Оккупанты утром ударили по Краматорску – убили человека и ранили еще двух
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 6 мая российские оккупанты 7 раз ударили по городу Краматорск, что в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.

Источник: начальник в Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь главы ГВА: "По Краматорску было 7 вражеских ударов... Один человек погиб и два ранены".

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Детали: Он добавил, что один из раненых в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, все удары были по промзоне.

Краматорсквойнажертвы
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