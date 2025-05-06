Оккупанты утром ударили по Краматорску – убили человека и ранили еще двух
Вторник, 6 мая 2025, 10:03
Утром 6 мая российские оккупанты 7 раз ударили по городу Краматорск, что в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.
Источник: начальник в Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook
Прямая речь главы ГВА: "По Краматорску было 7 вражеских ударов... Один человек погиб и два ранены".
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Детали: Он добавил, что один из раненых в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, все удары были по промзоне.